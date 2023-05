DEL: Wolfsburg holt White aus Berlin

White hatte in den Jahren 2021 und 2022 jeweils die Meisterschaft mit den Eisbären Berlin gewonnen und in seinen drei Jahren in der Hauptstadt in 169 DEL-Partien 173 Scorerpunkte (74 Tore, 99 Assists) gesammelt. Der Vertrag des 33-Jährigen war nach einer enttäuschenden Saison ohne Play-off-Teilnahme für den entthronten Meister am Donnerstag mit sofortiger Wirkung einvernehmlich aufgelöst worden.