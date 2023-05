Eishockey: DEG holt Nationalspieler Wirth

"Moritz hat vergangene Saison in Bremerhaven bereits bewiesen, wie viel Verantwortung und Eiszeit er trotz seines noch jungen Alters schon übernehmen kann, er passt mit seinem Ehrgeiz und Willen super in unsere Mannschaft", sagte Sportdirektor Niki Mondt. Wirth kam in der abgelaufenen Spielzeit in 53 Einsätzen auf acht Punkte (ein Tor, sieben Vorlagen).