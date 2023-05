Nach Abschied aus Berlin: Hördler spielt wieder für Selb

Der 38-Jährige läuft ab der kommenden Saison in der DEL2 für die Selber Wölfe auf und soll beim Klub aus dem Fichtelgebirge nach seiner Karriere eine „tragende Funktion im sportlichen Bereich“ übernehmen.

Hördler durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften der Wölfe, für die schon sein Vater spielte. Mit 18 Jahren folgte der Wechsel zu den Eisbären. In der DEL2 trifft Hördler auf Christian Ehrhoff, mit dem er 2018 in Pyeongchang/Südkorea Olympia-Silber gewann. Der 40-Jährige läuft in der neue Saison wieder für seinen früheren Klub Krefeld Pinguine auf.