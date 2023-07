DEL: Dougherty komplettiert Nürnbergs Abwehr

Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Verteidiger Jack Dougherty von Ligakonkurrent Kölner Haie verpflichtet. Der 27-jährige US-Amerikaner erhält einen Vertrag für die kommende Saison und nimmt bei den Ice Tigers den letzten offenen Kaderplatz in der Abwehr ein.

"Jack Dougherty ist ein gestandener rechtsschießender Verteidiger im besten Alter", sagte Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf über den Neuzugang, der erst im Februar aus der American Hockey League (AHL) nach Köln gewechselt war: "Seine Erfahrung aus über 300 Spielen in der AHL wird uns in der Defensive mehr Stabilität geben."

In insgesamt 317 Spielen in der zweithöchsten nordamerikanischen Profiliga AHL kam Dougherty auf neun Tore und 53 Assists. Für die Kölner Haie absolvierte er in der vergangenen Saison fünf DEL-Einsätze.