DEL: Iserlohn holt früheren NHL-Stürmer Dal Colle

Die Iserlohn Roosters haben sich für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit dem früheren NHL-Profi Michael Dal Colle (27) verstärkt. Der kanadische Flügelstürmer wechselt vom finnischen Erstligisten TPS Turku an den Seilersee, zur Vertragslaufzeit machten die Roosters keine Angabe. Dal Colle war im NHL-Draft 2014 von den New York Islanders an fünfter Stelle ausgewählt worden.