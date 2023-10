DEL: Berlin bleibt trotz Pleite vorne - München verliert

Die Eisbären Berlin bleiben trotz einer Niederlage im 500. Spiel von Nationalspieler Marcel Noebels in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter Tabellenführer. Der Hauptstadtklub unterlag am Freitag im umkämpften Spitzenduell gegen die Straubing Tigers mit 3:4 (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Vizeweltmeister Noebels rettete die Berliner 10,2 Sekunden vor Schluss in die Overtime, in der er dann aber mehrere Großchancen auf den Sieg ausließ.