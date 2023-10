DEL: Düsseldorf trennt sich von Klubikone Kreutzer

Die Düsseldorfer EG aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat auf die sportliche Krise reagiert und einen Wechsel auf der Position des Co-Trainers vorgenommen. Wie der Tabellenvorletzte am Mittwoch mitteilte, trennen sich die Rheinländer von Klubikone Daniel Kreutzer, dafür kehrt Mike Pellegrims zurück. Der Belgier war bereits zwischen 2001 und 2006 als Spieler sowie von 2017 bis 2018 als Chefcoach bei der DEG tätig.

"Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass wir einen neuen, externen Impuls für die Mannschaft benötigen", wird Sportdirektor Niki Mondt in der Pressemitteilung zitiert: "In diesem Zuge trennen wir uns schweren Herzens von Daniel Kreutzer, für dessen Arbeit ich mich sehr bedanken möchte. Dennoch sind wir zu der Überzeugung gekommen, in dieser Situation auf mehr Erfahrung im Trainer-Team zu setzen."