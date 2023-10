DEL: Eisbären neuer Tabellenführer

Die Eisbären Berlin haben ihre Siegesserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt. Der Rekordmeister holte am Sonntag im Rahmen des 9. Spieltags durch ein 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) bei den Grizzlys Wolfsburg seinen vierten Sieg in Folge und übernahm die Tabellenführung von den Straubing Tigers, die 3:4 (1:1, 2:1, 2:0) im Topspiel beim Tabellendritten Schwenninger Wild Wings unterlagen.