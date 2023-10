DEL: München verliert erneut - Eisbären bleiben vorne

Der deutsche Eishockey-Meister Red Bull München hat seine Talfahrt fortgesetzt und wettbewerbsübergreifend die sechste Niederlage in Serie kassiert.

Die Mannschaft des früheren Bundestrainers Toni Söderholm verlor am Freitag 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) bei den Schwenninger Wild Wings und hat als Tabellenneunter nach der vierten DEL -Pleite in Folge schon elf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Eisbären Berlin.

„Wir haben in den ersten 20 Minuten richtig Gas gegeben und eigentlich ein relativ gutes Spiel gemacht“, sagte Münchens Maximilian Kastner bei MagentaSport: „Unser Problem: Wir schießen zu wenige Tore. Wir müssen uns an die eigene Nase packen und konsequenter zum Tor gehen. Am Sonntag im Derby gegen Augsburg müssen wir abliefern.“