DEL: Roosters holen Kanadier Gormley

Die Iserlohn Roosters haben sich nach dem Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit dem Kanadier Brandon Gormley verstärkt. Der Verteidiger, Nummer 13 im NHL-Draft 2010, hat 58 Spiele in der nordamerikanischen Profiliga absolviert. In den vergangenen beiden Spielzeiten lief Gormley in der KHL für Riga, Jaroslawl und Sotschi auf. Zuvor gewann der 31-Jährige mit dem schwedischen Klub Frölunda HC zweimal die Champions Hockey League (CHL) und einmal die Meisterschaft.