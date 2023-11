DEL: Berlin verliert erneut - München erlebt Debakel

München erlebt Debakel

Der Spitzenreiter stürzt, der Meister schlittert tief in die Krise: Berlin und München kassierten am Freitagabend in der DEL schmerzhafte Niederlagen.

Die Eisbären (rot) verlieren gegen Düsseldorf

