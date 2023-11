DEL-Fans: Starke Identifikation, geringe Abneigung

36 Jahre alt, starke Identifikation mit dem Lieblingsklub und geringe Abneigung gegenüber Gegnern: So sieht der durchschnittliche Fan in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) laut einer Online-Studie aus. 11.637 Personen beteiligten sich an der von der DEL und der IST-Hochschule für Management durchgeführten Umfrage.