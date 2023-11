Eishockey-Tragödie: Verhafteter Verdächtiger ist vorerst wieder frei

Die Polizei in der Grafschaft South Yorkshire hatte die Person am Dienstag festgenommen. Einen Tag darauf vermeldete die Behörde nun, dass der Mann gegen Kaution entlassen worden ist, zunächst bis zum neuen Jahr.

Adam Johnson: „Tod unter beispiellosen Umständen“

Der 29 Jahre alte Johnson, in der vorangegangenen Saison noch bei den Augsburger Panthern aktiv, war am 28. Oktober im Spiel seiner Nottingham Panthers bei einem Zusammenprall von einer Kufe seines Gegenspielers am Hals getroffen geworden und an den Folgen der Verletzungen gestorben. Sein Tod hatte große Anteilnahme und eine Sicherheitsdebatte ausgelöst.