DEL: Eisbären nach zehntem Auswärtssieg in Folge weiter vorn

Mit ihrem zehnten Auswärtssieg in Folge haben die Eisbären Berlin die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) behauptet. Knapp drei Wochen nach der bitteren 0:3-Heimpleite gegen die Iserlohn Roosters setzte sich der DEL-Rekordmeister am Seilersee nach zweimaligem Rückstand mit 5:3 (0:1, 2:2, 3:0) durch und vermied damit einen weiteren Ausrutscher.