DEL: Eisbären zurück an der Spitze

Die Eisbären Berlin haben die Tabellenspitze in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zurückerobert. Der Hauptstadtklub setzte sich am Donnerstag gegen die Augsburger Panther mit 6:5 (2:1, 3:2, 1:2) durch und löste auf Rang eins die Fischtown Pinguins Bremerhaven ab, die im Parallelspiel Titelverteidiger Red Bull München mit 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen schlugen.

Austin Ortega brachte München nach 18 Sekunden in Führung, Ross Mauermann (47.) glich aus. Für den entscheidenden Treffer sorgte schließlich Ziga Jeglic, der Erfolg reichte jedoch nicht aus. Denn in Berlin schossen die Vize-Weltmeister Marcel Noebels (16.) und Jonas Müller (30.) sowie Patrice Cormier (17.), Zachary Boychuk (36./39.) und Jaedon Descheneau (42.) die Eisbären zurück an die Spitze.