DEL: Wolfsburg vorerst ohne Topscorer White und Pfohl

Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) müssen länger auf Topscorer Matthew White verzichten. Wie der Tabellensiebte am Mittwoch mitteilte, fällt der Amerikaner aufgrund einer Beinverletzung bis zur Länderspielpause im Februar aus. White erzielte in der laufenden Saison in 30 Spielen bislang elf Treffer und bereitete 16 weitere vor.