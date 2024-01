Seriensieger DEG mit Pre-Play-off-Chancen

Der bisherige Abstiegskandidat Düsseldorfer EG hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) seine Erfolgsserie fortgesetzt und klopft mittlerweile an der Tür zu den Pre-Play-offs an. Nach ihrem vierten Erfolg nacheinander mit 5:3 (1:2, 3:0, 1:1) gegen den Tabellendritten Straubing Tigers haben die Rheinländer fünf Punkte mehr auf dem Konto als Schlusslicht Iserlohn Roosters auf dem Abstiegsplatz.