DEL: Berlin bindet Nationalstürmer Pföderl und Wiederer

Die Eisbären Berlin haben die auslaufenden Verträge mit den deutschen Nationalstürmern Leonhard Pföderl und Manuel Wiederer für eine weitere Saison verlängert. Das gab der Tabellenzweite der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag bekannt. Der Olympia-Zweite Pföderl und Vizeweltmeister Wiederer gehen damit auch in der kommenden Spielzeit für den Hauptstadtklub auf Torejagd.

"Sie stärken unseren Angriff sehr und sind überaus wichtig für unseren Kader", sagte Berlins Sportdirektor Stephane Richer: "Es ist immer unser Ziel, einen festen Stamm an deutschen Nationalspielern in unseren Reihen zu haben. Leo und Manuel sind bereits seit mehreren Jahren wichtige Bestandteile unserer Mannschaft und tragende Säulen unseres Offensivspiels."

Pföderl war 2019 von den Nürnberg Ice Tigers nach Berlin gekommen. Mit den Eisbären gewann er zwei Meisterschaften. In der laufenden Saison kommt der 30-Jährige, der 2018 mit Deutschland die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen holte, bislang auf sieben Tore und 21 Assists.

Wiederer spielt seit 2021 für die Eisbären. Fünf Jahre zuvor war der Center von den San Jose Sharks aus der NHL gedraftet worden. Ohne Einsatz in der besten Liga der Welt wechselte Wiederer in die Hauptstadt. Sechs Treffer und zehn Vorlagen stehen in dieser DEL-Spielzeit auf seinem Scorer-Konto.