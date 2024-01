DEL: Berlin verliert Tabellenführung wieder

DEL: Berlin gibt Tabellenführung ab

Erneuter Wechsel an der Tabellenspitze der Deutschen Eishockey Liga. Berlin unterliegt in Wolfsburg und gibt die Spitze an Bremerhaven ab. Augsburg und Frankfurt sammeln wichtige Punkte im Tabellenkeller.

Tabellenführung verloren: Marcel Noebels

