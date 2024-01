DEL: Dritte Pleite für Meister München in Folge

Titelverteidiger EHC Red Bull München findet in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht mehr in die Erfolgsspur zurück. Bei Abstiegskandidat Augsburger Panther kassierte der Meister beim 3:4 (1:3, 1:0, 1:1) bereits seine dritte Pleite nacheinander und muss damit um seinen Platz im Spitzenquartett bangen. Augsburg hingegen verschaffte sich durch seinen ersten Erfolg nach drei Niederlagen in Serie Luft im Kampf um den Klassenerhalt.