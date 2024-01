DEL: Eisbären an der Spitze - Münchens Aufholjagd zu spät

Die Eisbären Berlin haben die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) übernommen. Bei den Nürnberg Ice Tigers gewannen die Berliner nach Rückstand mit 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). Durch den Sieg zog das Team von Trainer Serge Aubin vorerst an den Fischtown Pinguins Bremerhaven vorbei, die die Spitzenposition am Dienstag bei den Kölner Haien jedoch zurückerobern können.