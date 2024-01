DEL: Löwen trennen sich von Headcoach Tiilikainen

Die Löwen Frankfurt haben auf die zehn Spiele andauernde Niederlagenserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) reagiert und sich von Headcoach Matti Tiilikainen getrennt. Dies gaben die abstiegsbedrohten Hessen am Montag bekannt. Bis ein neuer Trainer gefunden ist, wird Sportdirektor Franz-David Fritzmeier das Amt interimsweise übernehmen. Alle anderen Coaches des Trainerstabs bleiben in ihren Ämtern.