DEL: Pinguins gewinnen Duell um die Spitze eindrucksvoll

„Wir haben die Dinger nicht reingemacht“, ärgerte sich Eder bei MagentaTV . Pinguins-Goalie Kristers Gudlevskiks überragte mit 34 Paraden. Das Ergebnis gehe laut Eder „so in Ordnung“.

Pinguins stark - Spektakel in Köln

Red Bull München hält derweil Anschluss an den Tabellendritten Straubing Tigers und setzte sich in eigener Halle mit 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) gegen die Löwen Frankfurt durch. Austin Ortega (27.) sowie Ryan McKiernan (30.) drehten die Partie, in der Joseph Cramarossa (14.) für die Führung der Löwen gesorgt hatte.