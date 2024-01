DEL: Pinguins patzen und bauen Führung dennoch aus

Tabellenführer Fischtown Pinguins Bremerhaven ist in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestrauchelt - und liegt trotzdem nun schon vier Punkte vor Verfolger Eisbären Berlin. Die Bremerhavener verloren am 37. Spieltag gegen die zuvor viermal in Serie geschlagenen Kölner Haie nach Verlängerung mit 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1), doch die Hauptstädter gingen beim Tabellendritten Straubing Tigers nach einem desaströsen Schlussdrittel mit 2:6 (2:1, 0:2, 0:3) unter.