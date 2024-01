Eishockey, DEL: Vize Ingolstadt holt US-Verteidiger Farrance

Vizemeister ERC Ingolstadt hat für den Endspurt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) um die Play-off-Plätze noch einmal nachgerüstet. Nach sieben Niederlagen in den vergangenen neun Punktspielen verpflichteten die Oberbayern US-Verteidiger David Farrance bis zum Saisonende.

Der 24-Jährige stand zuletzt für die in Kanada ansässigen Newfoundland Growlers in der unterklassigen East Coast Hockey League auf dem Eis. Farrance bestritt in seiner Laufbahn zuvor für die Nashville Predators zwei Spiele in der nordamerikanischen Profiliga NHL.