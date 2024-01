Eisbären setzen sich an die DEL-Spitze

Die Eisbären Berlin haben sich in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zumindest vorübergehend an die Spitze gesetzt. Das Team von Trainer Serge Aubin schlug die Löwen Frankfurt 4:3 (0:1, 2:1, 2:1) und zog an den punktgleichen Fischtown Pinguins Bremerhaven vorbei. Bremerhaven tritt am späteren Nachmittag (16.30 Uhr/MagentaSport) bei Meister Red Bull München an, ein Punkt reicht zur Rückkehr auf Platz eins.