DEL: Eisbären festigen Rangs eins

Mit dem Viertelfinalticket in der Tasche haben die Eisbären Berlin die Tabellenspitze in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefestigt. Das Team aus der Hauptstadt gewann am Mittwochabend bei den Kölner Haien 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) und steht mit nun 96 Punkten ganz oben. Die Fischtown Pinguins (92) liegen vier Punkte zurück, haben allerdings noch zwei Spiele weniger absolviert.