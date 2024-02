DEL: Meister München wieder in Erfolgsspur zurück

Titelverteidiger EHC Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) seine Ansprüche auf die direkte Play-off-Qualifikation unterstrichen. Der viermalige Meister kletterte durch seinen dritten Heimsieg in Folge trotz dreimaligen Rückstands mit 6:4 (1:2, 4:1, 1:1) gegen die Straubing Tigers auf den vierten Rang und festigte damit seine Position unter den besten sechs Mannschaften.

Die Hausherren kehrten nach dem 2:3 bei den Adler Mannheim trotz eines dreimaligen Rückstands in den ersten beiden Dritteln in die Erfolgsspur zurück. Der zweifache Torschütze Yasin Ehliz (24./35.) war zwar Münchens erfolgreichster Spieler, den Weg zum dritten Erfolg in den vergangenen vier Spielen ebnete allerdings Thomas Heigl nur neun Sekunden nach der 3:2-Führung der Tigers mit dem dritten Ausgleich für den Champion (29.). Den Schlusspunkt setzte Austin Ortega (50.). In Straubings Mannschaft hatte Mark Zengerle an seinem Doppelpack (17./29.) keine besondere Freude.