DEL: München kassiert Dämpfer in Wolfsburg

Titelverteidiger Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Kampf um die direkte Play-off-Qualifikation einen Dämpfer kassiert. Die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm verlor am Sonntag bei den Grizzlys Wolfsburg 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) und musste damit die Niedersachsen in der Tabelle vorbeiziehen lassen.