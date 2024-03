Augsburgs nervige Hängepartie: DEL-Chef verteidigt Abstiegsregel

Der Tabellenletzte Augsburger Panther muss sich in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder auf eine lange Hängepartie einstellen - und ist deshalb genervt. DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke verteidigte die Abstiegsregelung nun am Donnerstag in einer Medienrunde nochmal mit Nachdruck: „Natürlich ist es immer unbefriedigend. Aber was ist die Alternative?“