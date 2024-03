Eishockey: 20-mal stimmte das Vorrunden-Orakel

Die Fischtown Pinguins dürfen auf ihren ersten Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hoffen. Das Überraschungsteam aus Bremerhaven geht als Hauptrundenerster in die Play-offs, und in sieben der letzten acht Endrunden holte sich der Sieger der Punkterunde den Silberpokal. Nur die Eisbären Berlin hatten 2021 in der verkürzten Coronasaison diese Serie unterbrochen.