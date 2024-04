Nach Overtime-Krimi: Berlin vor "großartigem Finale"

Wie schon in Spiel zwei der Halbfinal-Serie gegen die Straubing Tigers, der drittlängsten Partie in der Geschichte der Deutschen Eishockey Liga (DEL), avancierte Ronning auch im fünften Duell zum Matchwinner in der Overtime. Diesmal erzielte der 26-Jährige den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer in einer packenden Partie bereits in der siebten Minute der Verlängerung.