Reisekosten: Budget der Pinguins "wird nicht steigen"

Die Teilnahme am Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) lässt die Fischtown Pinguins Bremerhaven keine großen Sprünge machen. "Durch die Finalspiele wird unser Budget im kommenden Jahr nicht steigen", sagte Geschäftsführer Hauke Hasselbring bei MagentaSport. Grund dafür seien die Reisekosten.

Die Pinguins hatten am Sonntag das dritte Play-off-Finale gegen die Eisbären Berlin zu Hause nach großem Kampf verloren (1:2 n.2.V.) und liegen in der Best-of-seven-Serie 1:2 zurück. Hasselbring erwartet eine langes Duell: "Das wird nicht in fünf Spielen vorbei sein."