Straubing: McKenzie kommt aus Bremerhaven

Stürmer Skyler McKenzie wechselt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) von Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven zu den Straubing Tigers. Der 26 Jahre alte Deutsch-Kanadier hat in den vergangenen beiden Spielzeiten in 91 DEL-Partien 44 Scorerpunkte für die Norddeutschen verbucht.