DEL: Früherer Kölner Meisterspieler Beresin gestorben

Der frühere Kölner DEL-Star Sergei Beresin ist im Alter von nur 52 Jahren gestorben. Dies gab die Veteranen-Organisation der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL bekannt. Der gebürtige Russe lebte zuletzt in Florida, zur Todesursache gab es keine Angaben.

Flügelstürmer Beresin war 1994 zu den Kölner Haien gekommen und bracht es während zwei Jahren in nur 106 Spielen inklusive Play-offs auf sagenhafte 104 Tore. Mit den Haien gewann er 1995 den Titel, in den Play-offs traf er damals 17-mal in 18 Spielen.