DEL: Frankfurt holt Ex-Junioren-Nationalspieler Cimmerman

Die Löwen Frankfurt aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den ehemaligen U20-Nationalspieler Sebastian Cimmerman von den Starbulls Rosenheim verpflichtet. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 21-Jährige einen Vertrag über zwei Jahre. Der Stürmer absolvierte in der abgelaufenen Saison 48 Spiele in der DEL2 und nahm in der Saison 2022/23 an der U20-Weltmeisterschaft teil, wo er zweimal zum Einsatz kam.