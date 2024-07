DEL: Haie holen Verteidiger Vittasmäki

Der 34-Jährige wechselt nach über 800 Spielen in Finnlands "Liiga" an den Rhein.

Der 34-Jährige wechselt nach über 800 Spielen in Finnlands "Liiga" an den Rhein.

Die Kölner Haie haben für die kommende Saison einen finnischen Eishockey-Routinier verpflichtet. Wie der DEL-Klub am Mittwoch mitteilte, kommt Verteidiger Veli-Matti Vittasmäki nach über 800 Spielen in Finnlands „Liiga“ und drei Meisterschaften in den letzten drei Jahren mit Tappara Tampere an den Rhein.