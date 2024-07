Früherer Weltmeister-Stürmer wechselt nach Köln

Tyrväinen 2019 Weltmeister

Tyrväinen bestritt in der ersten finnischen Liga 517 Einsätze und stand 2019 in der Nationalmannschaft, die in Bratislava WM-Gold gewann. Danach zog es ihn nach Schweden, wo er in Lulea die vergangenen fünf Jahre verbrachte. Dort brachte er es in 270 Spielen auf 158 Scorerpunkte, wurde 2022 Vizemeister und erreichte ein Jahr später das Finale der Champions League.