Die Kölner Haie haben für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den schwedischen Abwehrspieler Adam Almquist verpflichtet. Der 33-Jährige kommt von Ligakonkurrenten Red Bull München, für den er in der vergangenen Saison in 36 Partien zwei Tore erzielt hatte. Almquist hatte in der NHL-Saison 2013/2014 zwei Spiele (ein Tor) für die Detroit Red Wings bestritten.