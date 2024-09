DEL: Eisbären holen früheren Draisaitl-Kollegen Niemeläinen

Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat kurz vor dem Start der DEL-Saison personell nachgelegt und den finnischen Verteidiger Markus Niemeläinen verpflichtet. Der 1,97-m-Hüne spielte von 2021 bis 2023 an der Seite des deutschen Stars Leon Draisaitl für die Edmonton Oilers in der NHL und lief zuletzt für die Bakersfield Condors in der unterklassigen AHL auf.