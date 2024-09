DEL: Traumstart für die Eisbären

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihren perfekten Saisonstart fortgesetzt. Der Titelverteidiger gewann am Sonntag 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) bei den Iserlohn Roosters und kletterte mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze. Zum Auftakt hatte der DEL-Rekordmeister mit einem 6:2 bei den Kölner Haien ein Ausrufezeichen gesetzt.