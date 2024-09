Reimer zum DEL-Start: "Der Titel wird über Berlin gehen"

Für Rekordtorjäger Patrick Reimer hat Titelverteidiger Eisbären Berlin auch in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beste Aussichten. "Der Titel wird wieder über Berlin gehen – sie haben sich weiter verbessert", sagte der Silbermedaillengewinner von 2018 vor dem Start in die 31. Spielzeit. Gleich am ersten Spieltag am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) erwartet den Rekordmeister bei den Kölner Haien "ein Kracher, eine 1a-Standortbestimmung", so Reimer.