Vizemeister Bremerhaven gelingt Shutout gegen Straubing

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben am 3. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihren zweiten Heimsieg eingefahren. Der deutsche Vizemeister gewann am Donnerstagabend gegen die Straubing Tigers 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Goalie Kristers Gudlevskis, der zum ersten Mal in dieser Saison im Tor der Pinguine stand, gelang ein Shutout mit 31 Paraden.