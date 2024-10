14 Treffer in zwei Spielen: Nächste Torshow von Bremerhaven

2 Spiele, 14 Tore, 0 Gegentreffer: Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erneut große Treffsicherheit bewiesen. Zwei Tage nach dem 9:0-Erfolg bei den Nürnberg Ice Tigers, dem höchsten Sieg in der Bremerhavener DEL-Geschichte, ließ der Vizemeister den Iserlohn Roosters beim 5:0 (1:0, 4:0, 0:0) keine Chance und setzte sich mit dem fünften Sieg im siebten Spiel zunächst an die Tabellenspitze.