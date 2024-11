Dank Bruggisser: Bremerhaven bremst Berlin aus

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben die Siegesserie von Meister Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beendet und sind sich treu geblieben. Der Vizemeister gewann die Neuauflage des Play-off-Finales 2:1 (2:1, 0:0, 0:0), es bleibt also dabei, dass die Norddeutschen in dieser Saison maximal zwei Spiele in Folge verlieren. Zuletzt hatten die Pinguins in Straubing und Mannheim den Kürzeren gezogen.