DEL: Meister Berlin verliert weiter an Boden

Die Eisbären Berlin verlieren im Rennen um Platz eins in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter an Boden. Der DEL-Rekordmeister und Titelverteidiger kassierte mit 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen gegen die Kölner Haie die dritte Pleite in den letzten vier Spielen und liegt jetzt zwei Punkte hinter Spitzenreiter ERC Ingolstadt, der am Donnerstag 5:4 nach Verlängerung bei den Schwenninger Wild Wings gewonnen hatte.