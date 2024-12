Ingolstadt verliert trotz Stachowiak-Doppelpack

Spitzenreiter ERC Ingolstadt hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach zuletzt fünf Auswärtssiegen in Serie wieder eine Niederlage auf fremdem Eis kassiert und muss nun um die Tabellenführung bangen. Die Panther verloren am Mittwochabend bei den Grizzlys Wolfsburg 3:6 (1:3, 1:0, 1:3) und haben nun die Eisbären Berlin im Nacken. Der Meister empfängt den ERC am Sonntag (14.00 Uhr) zum Gipfeltreffen.