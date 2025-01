DEL: Krimi-Sieg! München schöpft Hoffnung nach 0:6-Pleite

Ex-Meister EHC Red Bull München schöpft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) neue Hoffnung auf ein Ende seiner Krise. Nach der jüngsten 0:6-Pleite bei den Schwenninger Wild Wings und insgesamt drei Niederlagen in den vergangenen vier Spielen feierte das Team von Trainer Max Kaltenhauser im Südduell bei den Augsburger Panther in letzter Minute einen 5:4 (1:2, 2:2, 2:0)-Erfolg und rückte wieder auf den vierten Rang vor. Die Hausherren dagegen stecken weiter im Abstiegskampf fest.