Nachhaltigkeit: Aktionsspieltage in der DEL

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) rückt das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus. An den kommenden Spieltagen wird es diverse Aktionen geben.

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) rückt das Thema Nachhaltigkeit an den kommenden beiden Spieltagen in den Vordergrund. Im Rahmen der Strategie DEL4 werden unter anderem die Hauptschiedsrichter in Sondertrikots mit den sogenannten Klimastreifen Deutschlands auflaufen, dazu wird es an den Spielorten individuelle Aktionen und Informationsveranstaltungen der Klubs geben.