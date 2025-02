Nächster Derbysieg für die Haie - DEG bleibt Letzter

Das 5:3 war im Dauerduell bereits der sechste Sieg in Serie für Köln.

Die Kölner Haie haben auch das 246. Rheinderby gegen die Düsseldorfer EG gewonnen und die Abstiegssorgen beim Rivalen vergrößert. Das 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) war im Dauerduell bereits der sechste Sieg in Serie, die DEG bleibt damit Tabellenletzter in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Düsseldorf ist punktgleich mit den Augsburger Panthern (beide 42) 14., knapp davor stehen die Iserlohn Roosters (44), die am Abend bei Spitzenreiter ERC Ingolstadt spielen.